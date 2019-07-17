Роспотребнадзор назвал курение причиной 90% онкологических заболеваний

Рак у начавших курить с пятнадцатилетнего возраста встречается в пять раз чаще, чем у закуривших после двадцати пяти.

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию эмфиземы и хронического бронхита. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Никотин более ядовит, чем стрихнин, один из сильнейших ядов на земле, и в три раза более токсичен, чем мышьяк. В свою очередь табачный дым в четыре с половиной раза токсичнее выхлопов автомобилей и в 248 раз — дыма от газовой горелки. На сегодняшний день в табачном дыме обнаружено порядка пяти тысяч химических соединений, из которых около 60 веществ вызывают рак.

Помимо рака, курение приводит к развитию ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, мозгового инсульта, а также болезней с летальным исходом: хронического бронхита, эмфиземы, коронарной болезни. Кроме того, около половины курящих мужчин в той или иной степени страдают импотенцией. У курящих женщин возникают проблемы с венами на ногах, развивается эктазия, варикоз, тромбоз.

Также эксперты отметили, что продолжительность жизни курящего человека в среднем сокращается на 20–25 лет. Впрочем, те, кто бросили курить в 30–35 лет, имеют продолжительность жизни ничуть не меньше, чем у никогда не куривших людей.

Ранее главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал Лайфу, что протоковый рак поджелудочной железы является одной из самых агрессивных опухолей и чаще возникает у курильщиков.