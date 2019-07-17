В Благовещенске пьяный отец потерял сына, сходив с ним за мороженым поздно ночью

Ребёнка нашли в трёх кварталах от дома, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Житель Благовещенска потерял своего сына, сходив с ним за мороженым в три часа ночи. Как сообщила изданию "Амур.инфо" тётя мальчика, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

— Мама вчера ушла, оставила ребёнка с папой, папа, я так понимаю, выпивал. Сегодня утром мама вернулась — ребёнка нет. Папа сказал, что он с ребёнком пошёл ночью в магазин, купил ему мороженое, и тот вперёд побежал домой и куда-то убежал, — рассказала она.

Родственница добавила, что мальчика объявили в розыск, а она опубликовала фотографию ребёнка в социальных сетях. Позднее его заметили местные жители в трёх кварталах от места проживания.

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Сейчас он находится в полиции, за ним выехала тётя. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.