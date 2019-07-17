Путин позвонил Меркель и поздравил её с 65-летием

Глава государства отметил, что ценит сложившиеся отношения, которые позволяют откровенно обсуждать даже самые сложные вопросы.

Президент России Владимир Путин позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель и поздравил её с 65-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— В состоявшемся телефонном разговоре Владимир Путин тепло поздравил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель с 65-летием, — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства направил Меркель поздравительную телеграмму, в которой отметил, что политические качества, многолетняя деятельность на посту канцлера по достоинству оцениваются в Германии, Европе и во всём мире.

Также Путин добавил, что ценит сложившиеся отношения, которые позволяют откровенно обсуждать даже самые сложные вопросы.

— Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы, — сказал президент России. — Искренне желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Напомним, Меркель занимает должность федерального канцлера с 22 ноября 2005 года. Она является первой и единственной женщиной на этом посту в истории Германии. Однако в последнее время у неё проблемы со здоровьем, уже несколько раз случались "электрические" приступы на публике.