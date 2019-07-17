Драка с участием россиян произошла в аэропорту Салоников из-за задержки рейса

В аэропорту Салоников задержка рейса вызвала потасовку с участием российских туристов. Об этом сообщает информационное агентство "Высота 102".
Согласно предварительным данным, с раннего утра в среду, 17 июля, по неизвестным причинам самолёт авиакомпании Ellinair не может вылететь в Волгоград. Покинуть Грецию не могут около 150 человек, среди которых есть дети. Все они жители Волгоградской области, прилетевшие в Грецию на отдых по туристическим путёвкам.
Туристы просидели в авиалайнере около часа в ожидании взлёта, после чего их попросили вернуться в здание аэропорта. По словам одного из пассажиров, в самолёте были выявлены технические неполадки, поэтому компания приняла решение перенести рейс.
Возмущённые пассажиры пытались разобраться в ситуации, однако работник аэропорта, отвечая на вопросы туристов, стал себя грубо вести, в результате чего началась потасовка. В это время другой сотрудник греческого воздушного порта пытался отобрать у россиян мобильные телефоны, чтобы те не снимали инцидент на видео.
В данный момент обстоятельства происшествия уточняются.
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