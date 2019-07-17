Зоолог назвал причины нашествия диких зверей в Москве

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Фото © Flickr / Brian Scott

Эксперты не советуют контактировать с животными, так как они могут быть заражены бешенством.

Дикие животные заходят на городские и пикниковые территории Москвы и Подмосковья, чтобы добыть себе пропитание, которого не хватает в лесу. Об этом рассказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

Активность диких зверей — лис, барсуков, енотовидных собак — в Подмосковье, о которых сообщалось ранее, повышается, прежде всего, в связи с тем, что заканчивается пища в лесах, — приводит слова зоолога агентство городских новостей "Москва".

Эксперт добавил, что, в частности, такую ситуацию можно наблюдать в парке "Царицыно". При этом людям не рекомендуется вступать в контакт с дикими зверями, так как они могут являться носителями бешенства. Зоолог советует отгонять их криками и другими громкими звуками.

Ранее Лайф сообщал, что зоологи призвали грибников не забирать детёнышей косуль из леса.

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