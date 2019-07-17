В Ивановской области два грузовика "разорвали" легковушку, есть погибшие

Грузовой Volvo с полуприцепом выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественной машиной, сзади легковушку протаранил ещё и МАЗ.

В Ивановской области два человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей. ДТП произошло 16 июля на трассе Иваново — Фурманов, рассказали в областном УМВД.

По предварительной информации, 69-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

Следовавший за легковушкой МАЗ, гружённый песком, не успел затормозить и врезался в ВАЗ сзади. В результате водитель и пассажирка "десятки" погибли на месте аварии. Ещё одна женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП.

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