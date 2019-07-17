Берлускони опроверг сообщения о "российском финансировании" партии "Лига"

Итальянский премьер получил эту информацию от по-настоящему осведомлённого источника — президента России Владимира Путина.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони уверен, что партия "Лига" не получала финансирования со стороны России. Об этом он заявил в интервью государственной телекомпании Rai. По словам Берлускони, причастность Москвы к финансированию "Лиги" ему опроверг лично Владимир Путин, у которого, как выразился итальянский политик, не было "никаких оснований говорить отличные от действительности вещи".

— Я уверен, что Россия не предоставляла никакого финансирования "Лиге". В этом меня заверил непосредственно президент Владимир Путин, — заявил Берлускони.

Он отметил, что Россия — важный поставщик газа и нефти для всей Европы, и, конечно, для Италии. Поэтому Берлускони охотно верит, что могли иметь место какие-то переговоры между частными лицами относительно возможных поставок энергоносителей из нашей страны.

— Кто-то мог захотеть заняться этим бизнесом, но это совершенно другое дело, чем финансирование политической партии, что было бы абсолютно незаконным, — добавил он.

Напомним, что информация якобы о "российском финансировании" итальянской партии "Лига" содержалась в недавно опубликованном материале Buzzfeed. Издание утверждало, что итальянские политики вели тайные переговоры с российскими предпринимателями насчёт возможной сделки о покупке нефти, а дивиденды в размере €65 миллионов якобы должны были направить на содержание "Лиги". В Кремле уже опровергли эту информацию.