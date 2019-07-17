Главный нарколог Минздрава поддержал возвращение курилок в аэропорты

По его словам, запрет привёл лишь к тому, что пассажиры стали курить в других, не предназначенных для этого местах.

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал закон о возвращении курилок в аэропорты, который накануне был принят Госдумой в первом чтении. Он признался, что относится к этой инициативе двойственно: с одной стороны, курение вредит здоровью, однако введённый запрет всё равно не работал.

— Дело в том, что запрет курения в аэропортах, то есть лишение их мест курения, привёл к тому, что люди стали курить в других местах. Уследить за этим было невозможно. Этот дым просто распространяется по залу от всех мужских санитарных комнат, — приводит слова Брюна агентство "Москва".

В результате медик пришёл к выводу, что попытка привести в порядок этот процесс, вернув в аэропорты места для курения, — это "правильная история".

Напомним, что в конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внёс в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018-го думский Комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем соисполнитель законопроекта — Комитет по транспорту и строительству — рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и Комитет по охране здоровья. В результате депутаты проголосовали за на вчерашнем заседании.