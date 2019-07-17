Лайф публикует фото с места гибели семьи в ДТП под Геленджиком

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места гибели семьи из четырёх человек под Геленджиком. Напомним, страшное ДТП произошло поздно вечером 16 июля.
Список погибших:
Михаил М. 1987 г.р.
Дездемона М. 1991 г.р.
Марина М. 2012 г.р.
Зоя М. 2014 г.р.
Автомобиль Ford Transit двигался по трассе М-4 "Дон" со стороны посёлка Джубги в направлении Геленджика. По предварительным данным, в определённый момент водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево
Трагедия произошла на 1453-м километре трассы.
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