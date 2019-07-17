Власти Малайзии разочарованы ходом расследования катастрофы МН17

Премьер-министр страны сообщил, что будет добиваться справедливости в этом деле.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о недовольстве ходом расследования дела о крушении авиалайнера Boeing 777, который разбился в июле 2014 года в Донбассе. Об этом сообщает англоязычная газета в Малайзии The Star.

— Мы разочарованы, так как это было сделано умышленно, однако мы не знаем, кто несёт ответственность за запуск ракеты, — сказал он.

По словам Мохамада, у голландских специалистов, которые занимаются расследованием дела о крушении рейса MH17, было достаточно времени, чтобы выяснить обстоятельства катастрофы. За прошедшие пять лет, считает премьер-министр, виновных в происшествии вполне можно было бы установить.

Примечательно, что ранее в этот же день Министерство транспорта опубликовало заявление, согласно которому власти Малайзии будут добиваться справедливости, чтобы виновные в катастрофе в итоге были привлечены к ответственности.

Ранее Лайф писал, что авиационный эксперт озвучил новую версию исчезновения самолёта "Малазийских авиалиний", который выполнял рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Ранее Лайф писал, что международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению самолёта Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии" в Донбассе.