Фрегат "Адмирал Горшков" зашёл в пролив Ла-Манш

За несколько месяцев дальнего похода российский отряд прошёл более 33,5 тысячи морских миль.

Фрегат ВМФ РФ "Адмирал флота Советского Союза Горшков" зашёл в пролив Ла-Манш. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота России.

— В ближайшее время фрегат и суда обеспечения, входящие в состав отряда Северного флота, совершат переход через проливную зону в Северное море, — сказано в сообщении для прессы.

Ранее экипаж российского фрегата провёл в Бискайском заливе учения по противовоздушной и противолодочной обороне отряда кораблей. Кроме того, состоялся ряд тренировок по спасательным операциям с применением вертолётов Ка-27.

26 февраля отряд кораблей и судов Северного флота вышел из Североморска в дальний поход, за несколько месяцев он прошёл более 33,5 тысячи морских миль. Отряд заходил в порты Кабо-Верде, Джибути, Тринидада и Тобаго, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы и пересекал экватор восточной части Тихого и центральной части Атлантического океанов.