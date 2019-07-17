"Шумахер" за рулём БелАЗа протаранил мост на трассе в Свердловской области

28-летний водитель во время движения случайно поднял кузов машины, вследствие чего машина врезалась в опорную балку путепровода.

Многотонный БелАЗ протаранил мост на пятом километре трассы Богданович — Сухой Лог в Свердловской области. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

По его словам, за рулём находился 28-летний водитель, который во время движения "допустил самопроизвольное поднятие кузова машины и наезд на опорную балку путепровода". Авария произошла около двух часов ночи.

— В результате аварии "шумахер" отделался практически испугом, госпитализация ему не потребовалась. Чего не скажешь, к сожалению, про мостовую конструкцию — от сильного удара она получила повреждения, — рассказал собеседник редакции.

Сейчас на месте работает специальная группа, которая приступила к исследованию зон трещин. По результатам будет дана оценка состояния моста. Для обеспечения безопасности организовано реверсивное движение и ограничен проезд тяжеловесных транспортных средств.