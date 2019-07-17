Смолов победил Бузову в баттле, переведя 400 тысяч на реконструкцию сельского ДК

Перечисленные футболистом деньги будут направлены на ремонт кровли и дверей здания.

Нападающий "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов победил телеведущую и певицу Ольгу Бузову в юмористическом шоу Comment Out, хотя во втором туре упустил одно очко. Футболист отказался выполнить задание и написать в комментарии в аккаунте Дмитрия Нагиева в "Инстаграме" о том, что у него "жжёт пукан" после острых крылышек.

В результате Смолову пришлось выполнить наказание. В качестве "расплаты" за отказ спортсмену выпало сделать доброе дело — перечислить 400 тысяч рублей на восстановление крыши Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края.

Проект по сбору средств на реконструкцию был запущен на портале Boomstarter. Как рассказал Лайфу исполняющий обязанности главы Мамонтовского района Александр Витман, в администрации не думали, что задумка "так выстрелит".

— Кто бы мог подумать, что такие звёзды будут связаны с таким проектом! Мы приятно удивлены! У нас проект этот размещался, мы не думали, что это так выстрелит, тем более в таком шоу-формате с Бузовой и Смоловым. Я сегодня утром узнал, мне начали сообщать. Был приятно удивлён! — заявил чиновник.

Он заверил, что перечисленные футболистом деньги будут направлены на ремонт Дома культуры — кровли, дверей. По словам Витмана, называть Дом культуры именем Фёдора Смолова администрация не планирует, это "перебор".

— Теперь он будет знать, что в Алтайском крае, в селе небольшом, есть его частичка! Мы найдём возможность написать благодарственное письмо, поблагодарим его обязательно! — отметил Витман.

Ранее Лайф сообщал, что Фёдор Смолов решил через суд потребовать у страховой 6 миллионов рублей на ремонт BMW.