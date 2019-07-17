Главный нарколог Минздрава предложил перенести алкомаркеты на пустыри

Чиновники планируют применить данную законодательную меру, чтобы снизить уровень смертности среди россиян.

Алкогольная и табачная продукция должна продаваться в небольших магазинах вдали от жилых домов. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в ходе собрания на тему "Как новая методика расчёта потребления алкоголя снизит смертность россиян".

По его словам, продукция, которая содержит токсические вещества, а значит, сокращает продолжительность жизни, должна быть менее доступна для населения. В связи с этим Брюн предлагает перенести точки продажи спиртного и табака из жилых районов в более отдалённые места.

— Полагаю, что весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты не в жилых районах, а где-то на пустыре или на удалённом расстоянии от жилья, — пояснил он.

Что касается небольших населённых пунктов, отметил Брюн, то в них расстояния не позволяют ограничивать таким образом продажу алкоголя, а значит, в данных случаях стоит применить ограничения, связанные со временем работы магазина.

Ранее Лайф писал, что Министерство здравоохранения поддержало идею создания специализированных супермаркетов, где будет продаваться алкогольная и табачная продукция.