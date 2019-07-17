Более 100 автомобилей Audi попали под отзыв в России

Транспортные средства нуждаются в замене трубки охлаждающей жидкости. Иначе возможны утечки.

Росстандарт информирует об отзыве 120 автомобилей марок Audi A6 и A7. Все они были реализованы с начала 2019 года. На отзываемых машинах по причине дефекта может происходить утечка охлаждающей жидкости, предупреждают эксперты.

— В результате прилегания трубки ОЖ стирается оксидный слой. С течением времени это может привести к утечке охлаждающей жидкости, — уточняет пресс-служба ведомства.

Владельцев машин, попадающих под отзыв, должны оповестить о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Специалисты произведут замену трубки ОЖ, при этом все ремонтные работы будут осуществляться за счёт компании.

Ранее российских автовладельцев предупредили об отзыве более двух тысяч автомобилей Porsche Panamera. И всё из-за кондиционеров. А вот Audi в последний раз отзывала своих представителей 17 мая. Почти у 500 иномарок могли возникнуть неполадки с главным тормозным цилиндром.