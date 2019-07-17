Учёные выявили связь рака груди и особенностей характера

Причиной возникновения рака молочной железы могут быть определённые черты характера. Об этом заявила доктор психологических наук Диана Циринг на XVI Европейском психологическом конгрессе в Москве, сообщает "Деловой квартал".
Согласно исследованию, женщины, у которых рак молочной железы, проявляют высокий самоконтроль. Кроме того, они склонны к чрезмерной требовательности и обвинению себя в неудачах.
— Можно предположить, что психологическим фактором возникновения рака молочной железы является выраженный субъективный контроль по отношению к большинству событий в жизни, — сказала психолог.
Тем не менее специалисты пока не выяснили, могут ли психологические особенности быть причинами возникновения рака сами по себе или же они только провоцируют болезнь.
В исследовании принимали участие здоровые женщины от 25 до 60 лет, а также те, у кого был диагностирован рак молочной железы.
Напомним, Минздрав назвал данный вид рака одним из самых распространённых в России.
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