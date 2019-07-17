Учёные выявили связь рака груди и особенностей характера

Являются ли черты характера самостоятельными причинами возникновения онкологического заболевания, пока не ясно.

Причиной возникновения рака молочной железы могут быть определённые черты характера. Об этом заявила доктор психологических наук Диана Циринг на XVI Европейском психологическом конгрессе в Москве, сообщает "Деловой квартал".

Согласно исследованию, женщины, у которых рак молочной железы, проявляют высокий самоконтроль. Кроме того, они склонны к чрезмерной требовательности и обвинению себя в неудачах.

— Можно предположить, что психологическим фактором возникновения рака молочной железы является выраженный субъективный контроль по отношению к большинству событий в жизни, — сказала психолог.

Тем не менее специалисты пока не выяснили, могут ли психологические особенности быть причинами возникновения рака сами по себе или же они только провоцируют болезнь.

В исследовании принимали участие здоровые женщины от 25 до 60 лет, а также те, у кого был диагностирован рак молочной железы.

Напомним, Минздрав назвал данный вид рака одним из самых распространённых в России.