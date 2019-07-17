Путин подтвердил готовность России к конструктивному диалогу с ЕС

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её назначением на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Путин выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен способствует конструктивной работе Еврокомиссии. Глава государства также подтвердил, что Россия готова к диалогу с Европейским союзом.

Как сообщалось ранее, Европарламент утвердил бывшую главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии.

Стоит добавить, что она является представителем антироссийски настроенного лагеря. Так, она призывала к ужесточению курса в отношении Москвы и заявляла, что Россия — это страна, которая не уважает слабость.