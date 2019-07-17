Подмосковные врачи спасли мужчину, проглотившего вилку

Пациента в срочном порядке прооперировали после того, как рентген показал столовый прибор в брюшной полости.

Подмосковные врачи успешно прооперировали 34-летнего мужчину, который проглотил вилку. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Инцидент произошёл в Красногорске. В местную Городскую клиническую больницу № 1 поступил 34-летний пациент с необычной жалобой. Мужчина пытался самостоятельно вызвать у себя рвоту, нажав на корень языка вилкой. Однако попытка закончилась неудачно — житель Красногорска проглотил столовый прибор.

Как отметил главный врач красногорского медицинского учреждения Константин Соболев, пациент был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии. После осмотра и необходимых исследований мужчина был в экстренном порядке прооперирован.

— Выполнены верхняя срединная лапаротомия, гастротомия и извлечение инородного тела, — рассказал Соболев.

Пациент был выписан домой на пятые сутки в удовлетворительном состоянии.

Ранее Лайф писал, что медики Хабаровской краевой больницы № 1 путём сложной операции достали из головы пациента строительный дюбель.