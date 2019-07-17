Адвокат "мисс Москва" отреагировал на слухи о её разводе с экс-королём Малайзии

По словам Евгения Тарло, девушка очень любит своего супруга и замуж вышла по любви.

Адвокат "мисс Москва — 2015" Оксаны Воеводиной Евгений Тарло заявил об отсутствии какой-либо информации о разводе россиянки с отрёкшимся от престола в 2018 году бывшим королём Малайзии Мухаммадом V. Об этом юрист сообщил Лайфу.

Он отметил, что является адвокатом Воеводиной по поводу оформления документов на ребёнка.

— Так как ребёнок родился в Российской Федерации, у него только российское гражданство, но он имеет полное право на гражданство Малайзии. Поэтому мы сейчас занимаемся оформлением гражданства, свидетельства о рождении, — сказал Тарло.

По его словам, Воеводина сейчас находится в России с ребёнком, своим отцом и мамой. Адвокат отмечает, что в воспитательном процессе участвуют и её родители.

— Малыш очень похож на отца и уже, как и отец, проявляет такие лидерские качества, — продолжил он. — А все эти информационные сообщения в СМИ... Я не знаю, на что рассчитаны. Оксана мужа очень любит. В брак она вступила по любви, и ребёнок родился в браке. Наверное, большая любовь или даже страсть между Оксаной и Мухаммадом и вызывают все эти пересуды.

Ранее СМИ сообщали, что пара оформила один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Документы были поданы в сингапурский суд 22 июня, а сама процедура расторжения брака завершилась 1 июля.

О свадьбе Его Величества с россиянкой Оксаной Воеводиной стало известно в ноябре прошлого года. 25-летняя модель в 2015 году завоевала титул "Мисс Москва". Роскошную свадьбу устроили в подмосковной Барвихе, правда, застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной. Ради новой жизни российская модель сменила имя — на родине супруга её стали звать Риханой.

Напомним, что "мисс Москва — 2015" успела родить сына 49-летнему супругу.