На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 233 человека в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Ещё 57 людям в регистрации было отказано, сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов.

— Зарегистрировано 233 кандидата, — заявил Горбунов.

Он отметил, что из 57 отказов 39 касаются самовыдвиженцев. При этом комиссия зарегистрировала 62 кандидата без партии.

Ранее в регистрации по решению избирательных комиссий было отказано ряду кандидатов, в числе которых кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, актёр Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Напомним, выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.