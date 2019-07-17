МИД считает, что США намеренно создают "тупиковую ситуацию" со школой в Москве

В ведомстве добавили, что американская сторона специально утаивает от общественности некоторые важные детали.

Вашингтон специально создал "тупиковую ситуацию", связанную с визами учителей Англо-американской школы в Москве, чтобы придумать очередной скандал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что американская сторона скрывает некоторые факты, в частности о том, что Вашингтон присылал в Москву преподавателей с дипломатическими паспортами и аккредитовывал их в качестве административно-технических сотрудников посольства, при этом аналогичной категории граждан из России в визах отказывал.

— Государственные органы США, видимо, специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан, — сказали в министерстве.

Представители МИД РФ добавили, что американская сторона запугивала и шантажировала часть родителей учеников Англо-американской школы.

— А сегодня был организован и информационный залп, состоящий из подтасовки фактов и дезинформации, — заявили в министерстве, добавив, что пути разрешения данного вопроса Москва много раз доносила до Вашингтона.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов, отказали в визе. Это может нарушить работу учебного заведения и привести к исключению из школы части детей.