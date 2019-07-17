Зеленский поскандалил с директором аэропорта в Николаеве — видео

Украинский лидер в очередной раз оказался недоволен действиями региональных чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в городе Николаеве Фёдором Барной. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Спор возник в ходе обсуждения достройки николаевского аэровокзала. Барна в ходе дискуссии обратился к президенту: "Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?"

— Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали! — возмутился Зеленский.

Директор аэропорта извинился и спросил у Зеленского, хочет ли он, "чтобы через два года в Николаеве был аэропорт". После этого разговор продолжился на повышенных тонах.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский уволил более 20 глав районных администраций за день.