Зеленский поскандалил с директором аэропорта в Николаеве — видео

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в городе Николаеве Фёдором Барной. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Спор возник в ходе обсуждения достройки николаевского аэровокзала. Барна в ходе дискуссии обратился к президенту: "Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?"
— Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали! — возмутился Зеленский.
Директор аэропорта извинился и спросил у Зеленского, хочет ли он, "чтобы через два года в Николаеве был аэропорт". После этого разговор продолжился на повышенных тонах.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский уволил более 20 глав районных администраций за день.
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