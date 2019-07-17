Опрос: Россиянки выполняют меньше работ по дому, чем европейки

50% француженок заявили, что все домашние хлопоты взвалены на их плечи — мужья никак не помогают им.

В России женщины выполняют около 68% домашних работ (уборка, приготовление пищи, мытьё посуды, стирка белья), в то время как на жительниц Европы приходится 76% хлопот по дому. Об этом говорится в исследовании агентства Kantar TNS по заказу Indesit (имеется в распоряжении Лайфа).

Документ основан на данных опроса 4 тысяч респондентов, проживающих в России, Великобритании и Франции. В нём сказано, что результаты исследования "подтвердили основные стереотипы" о распределении обязанностей по дому.

— В России и Европе женщины заняты в основном самыми трудоёмкими делами. Так, россиянки выполняют 68% от всей работы по дому. А женщины из Европы отвечают за 76% домашних хлопот, — сказано в исследовании.

Проживающие в России, Великобритании и Франции мужчины выносят мусор, чинят автомобили и стригут газоны, не прибегая к помощи своих супруг. Более половины россиян (около 52%) считает, что они вместе с женой поддерживают порядок в доме, и лишь четверть россиянок (25%) согласны с мнением своих супругов.

10% жительниц России считают, что всю работу по дому выполняют сами. Отметим, что среди британок этот показатель составляет 42%, среди француженок — 50%. Около 27% российских респондентов хотели бы, чтобы их вторая половина принимала более активное участие в домашних хлопотах.

Ранее Лайф сообщал, что российские мужчины помогают женщинам по дому даже реже, чем дети.