Трудовик полтора года избивал двух школьников указкой и металлическим прутом

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Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов

Учителю труда предъявлено обвинение по части второй статьи 117 УК РФ "Истязание".

Учитель труда в Кирово-Чепецке Кировской области систематически избивал двух школьников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

Причиной противозаконного поведения педагога стала личная неприязнь к ученикам. Побои с использованием указки, металлического прута или шланга из-за опозданий на уроки наносились с 2018-го по апрель 2019-го. По данным следствия, избиения происходили на глазах у одноклассников пострадавших.

Учителю предъявлено обвинение по статье 117 части второй УК РФ "Истязание".

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