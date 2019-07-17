Подруга "мисс Москва" раскрыла детали развода Воеводиной с экс-королём Малайзии

По словам Татьяны Андреевой, инициатором расторжения брака стал именно Мухаммад V, но вины россиянки в этом нет.

Близкая подруга "мисс Москва" Оксаны Воеводиной, директор конкурса "Краса России" Татьяна Андреева подтвердила развод россиянки с отрёкшимся от престола в 2018 году бывшим королём Малайзии Мухаммадом V. Об этом она рассказала в беседе с Комсомольской правдой.

По её словам, Воеводина приехала в Москву в июне этого года на финал конкурса "Краса России — 2019", в тот момент она была уже разведена. Она отметила, что на развод подал именно Мухаммад V. Информацию подтверждает и ещё один друг семьи, который пожелал сохранить анонимность.

Он отметил, что вины россиянки в этом нет.

— Есть догадки, как всё случилось и почему Мухаммад так сделал, но поделиться ими пока не могу, — поделился он.

Ранее СМИ сообщали, что пара оформила один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Документы были поданы в суд Сингапура 22 июня, а сама процедура расторжения брака завершилась 1 июля.

В беседе с Лайфом адвокат Воеводиной заявил об отсутствии какой-либо информации о разводе россиянки.