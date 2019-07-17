На Кубани более 20 экзотических животных спасли из частной "тюрьмы"

Вероятно, животных готовили к продаже курортным фотографам и частным владельцам.

Более 20 экзотических животных, в том числе рысей, ягуаров, волков и львов, изъяли из частного дома в Краснодарском крае. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В результате проверки сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили в частном доме в Новороссийске 24 представителя экзотической фауны: двух сибирских рысей, двух ягуаров, трёх чёрных волков, двух африканских львов, трёх обезьян вида тамарин эдипов, пять попугаев ара, пять лемуров и двух обезьян саймири.

Все животные содержались без документов. Согласно предварительной информации, их могли использовать для фотосессий или готовить к продаже пляжным фотографам или частникам.

Экзотические животные были изъяты из незаконного владения и временно помещены в один из зоопарков Геленджика. Ведётся доследственная проверка по факту "незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ".

Ранее Лайф писал, что глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды назвал виды экзотических животных, которых чаще всего выбрасывают на улицы москвичи.