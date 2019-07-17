Жительница Исландии отыскала в России сестру благодаря посту во "ВКонтакте"

Жительница исландского города Дальвика Уна Ольшевска нашла сестру из Нижнего Новгорода, о существовании которой узнала пару лет назад. Она обратилась на разные региональные сайты и опубликовала посты в социальной сети "ВКонтакте".

— Я разыскиваю свою сестру, которая была удочерена в 70-е годы и увезена из Латвии в Нижний Новгород, — написала Ольшевска, прикрепив к публикации детское фото родственницы.

Уна пояснила, что её мать была лишена родительских прав из-за увлечения алкоголем. Семья жила в Риге, у женщины было пятеро детей. Девочек удочерили разные семьи, и свою сестру она никогда не видела — та оказалась в детском доме до её рождения.

Как рассказала Ольшевска Лайфу, в два года её саму удочерила пара латвийцев. До 25 лет она жила в Латвии, затем 15 лет проживала в Англии.

— Сейчас уже год живу в Исландии. Я была в Нижнем Новгороде три года назад, но мне так и не удалось найти сестру из-за закона о защите данных физических лиц, — пояснила Уна.

Она отметила, что найти сестёр и собраться всем вместе было её большой мечтой. Уна выяснила, что старшая к тому моменту уже умерла, ещё одна жила в Голландии, третья — в Латвии, а четвёртая — в России.

— Я уже отчаялась её найти и решила напоследок опубликовать пост о том, что ищу родную сестру, в паблике Нижнего Новгорода. Очень скоро, через месяц, она написала мне сама! Мы встретились, и это были незабываемые эмоции! — поделилась Ольшевска.

Как оказалось, ранее её сестра на самом деле жила в Нижнем Новгороде, однако сейчас она проживает в другой стране.