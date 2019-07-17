Ростовская школьница устроила фотосессию на месте массовой казни во времена ВОВ

Школьница устроила фотосессию в Змиёвской балке в Ростове-на-Дону — на месте массового расстрела мирных жителей во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в паблике "Это Ростов-на-Дону! — Новости" в соцсети "ВКонтакте".

— Мало того что одна залезла, вторая соучастница ещё и фотографировала всё это! Очень низкий поступок. Родителям, школьным учителям этих девушек должно быть стыдно! — сказала одна из жительниц города.

Действия девочки могут попасть под статью "Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения...".

Сообщается, что полиция устанавливает личность девочки и проводит проверку.

Мемориал "Жертвам фашизма" в Ростове-на-Дону был открыт в 1975 году ко Дню Победы. Сейчас Змиёвская балка — самое большое в России место захоронения жертв холокоста.