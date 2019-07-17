Россиянин сломал позвоночник на водном аттракционе в Тунисе

Семья пострадавшего объявила сбор средств на его транспортировку санавиацией — им осталось собрать около 800 тысяч из необходимых 3,2 миллиона рублей.

Житель Советского района Ханты-Мансийского автономного округа, получивший травму позвоночника во время отдыха в Тунисе, не может вернуться на родину. Соответствующая информация была распространена в социальных сетях.

Согласно предварительным данным, инцидент произошёл в субботу, 13 июля, на острове Джерба. Травму позвоночника Александр Воробьёв получил, катаясь на водном аттракционе. Мужчина был срочно госпитализирован, ему провели экстренную операцию. На данный момент он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и не чувствует ничего от уровня предплечий.

Сейчас югорчанину требуется срочная транспортировка в Россию для продолжения лечения в столичном медицинском биофизическом центре. Жена пострадавшего уже обращалась в посольство РФ, однако там ей помочь не смогли. Единственный способ перевезти Воробьёва на родину — транспортировка бортом санавиации. Всего для этих целей родственникам необходимо собрать 3,2 миллиона рублей. В социальных сетях уже идёт сбор денег для того, чтобы оплатить доставку больного.

Тем временем жена Александра и двое его детей находятся в Тунисе — турфирма предоставила им бесплатное проживание в отеле, несмотря на то что срок действия их путёвки уже истёк.