В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

Московская полиция опровергла информацию о задержании женщины, получившей по почте незарегистрированные противосудорожные лекарства для своего больного сына. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, размещённом на сайте ведомства.
— Информация, размещённая в ряде СМИ, о том, что сотрудники полиции задержали женщину, которая пришла в почтовое отделение для получения посылки с содержащимися в ней лекарственными препаратами, незарегистрированными в Российской Федерации, не соответствует действительности, — утверждают в МВД.
Героиней публикаций, о которых идёт речь, является Елена Боголюбова — мать неизлечимо больного мальчика, которая заказала через Интернет незарегистрированный в России препарат от судорог. В ряде СМИ с утра прошла информация, что женщину якобы задержали правоохранительные органы, а сама посылка с препаратом была арестована.
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