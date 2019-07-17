В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

С утра появились сообщения, что женщина была задержана прямо в отделении Почты России, где она получила заказанные из-за рубежа лекарства для сына.

Московская полиция опровергла информацию о задержании женщины, получившей по почте незарегистрированные противосудорожные лекарства для своего больного сына. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, размещённом на сайте ведомства.

— Информация, размещённая в ряде СМИ, о том, что сотрудники полиции задержали женщину, которая пришла в почтовое отделение для получения посылки с содержащимися в ней лекарственными препаратами, незарегистрированными в Российской Федерации, не соответствует действительности, — утверждают в МВД.

Героиней публикаций, о которых идёт речь, является Елена Боголюбова — мать неизлечимо больного мальчика, которая заказала через Интернет незарегистрированный в России препарат от судорог. В ряде СМИ с утра прошла информация, что женщину якобы задержали правоохранительные органы, а сама посылка с препаратом была арестована.