Илон Маск представил чип для чтения мыслей

Испытания уже проведены на 19 лабораторных крысах — успешно прошло 87% операций.

WATCH: Elon Musk demos how Neuralink’s machine works to implant threads attached to a chip onto a brain 🧠 @neuralink pic.twitter.com/hU4CuHoGuv — Bloomberg TicToc (@tictoc) 17 июля 2019 г.

Стартап Илона Маска Neuralink, который работает над подключением человеческого мозга к искусственному интеллекту, впервые показал свои разработки.

На презентации в Сан-Франциско были представлены "нити", которые можно встроить в мозг для последующей передачи на компьютер больших объёмов данных.

Как отметили в компании, к настоящему моменту проведено 19 операций на лабораторных крысах — успешно прошло 87% этих вмешательств. На презентации был показан один из грызунов с USB-C-портом на голове. Он передавал компьютеру данные мозговой активности крысы.

Разработчики утверждают, что им удалось добиться в 10 раз более быстрой передачи информации по сравнению с существующими сейчас устройствами.

Напомним, о том, что компания Маска разрабатывает технологию по связи мозга и компьютера, стало известно весной 2017 года. Сам предприниматель тогда заявил, что человеческий мозг с компьютером удастся связать в течение четырёх лет.