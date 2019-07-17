Двое задержанных за разбой сотрудников ФСБ признали вину

Потерпевшим является бизнесмен Александр Юмаранов, у которого злоумышленники и отобрали 136 миллионов рублей.

Двое из семи задержанных сотрудников ФСБ признали свою вину в разбойном нападении. Об этом сообщает РИА "Новости".

Первым это сделал сотрудник управления К Александр Власов, частично возместивший ущерб и попросивший о смене меры пресечения на домашний арест. Вторым сотрудником, признавшим вину, является Маргиев. Место его службы не называется.

По данным агентства, потерпевшим по делу проходит Александр Юмаранов, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти средства и отобрали у него подозреваемые.

Ранее Лайф сообщал, что 2 июля в Москве были задержаны сотрудники российских спецслужб, причастные к хищению денег у частного предпринимателя. Позже пятеро были арестованы, ещё двое заключены под домашний арест.