Песков заявил, что переговоры с Киевом по обмену украинских моряков не ведутся

Переговоры по вопросу обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я отвечал уже на этот вопрос. Нет, переговоры об обмене украинских моряков не ведутся, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест шести украинским морякам ещё на три месяца.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России рядом с Керченским проливом. Российские пограничники остановили корабли и задержали моряков. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Нескольким морякам уже предъявлены обвинения.