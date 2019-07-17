Четверых жителей Кубани задержали из-за банных веников из редких красных дубов

Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы по статье о "Незаконной рубке лесных насаждений".

В отношении четырёх жителей Краснодарского края, незаконно спиливавших кроны красных дубов на банные веники, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Полицейские обнаружили четырёх мужчин, занимавшихся заготовкой ветвей красного дуба, в Мостовском районе. Один из них спиливал крону, остальные обрезали тонкие ветки и упаковывали их. Разрешения на лесозаготовку при этом у местных жителей не было.

Согласно заключению специалистов местного лесничества, злоумышленники нанесли ущерб в районе 1,4 миллиона рублей. Эксперты отмечают, что подобный способ заготовки ветвей может привести к засыханию дерева. Подозреваемые могут лишиться свободы на срок до двух лет. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".