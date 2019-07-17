В Ираке неизвестные напали на ресторан и расстреляли турецких дипломатов

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Фото © Twitter/ShehabAgency

В иракском городе Эрбиль неизвестные совершили вооружённое нападение на ресторан, в котором находились сотрудники консульства Турции.

Как сообщает Haberturk, в результате погибло три дипломата, в том числе заместитель генерального консула.

Подробности произошедшего выясняются.

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