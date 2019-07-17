В Ираке неизвестные напали на ресторан и расстреляли турецких дипломатов

В иракском городе Эрбиль неизвестные совершили вооружённое нападение на ресторан, в котором находились сотрудники консульства Турции.
Как сообщает Haberturk, в результате погибло три дипломата, в том числе заместитель генерального консула.
صور أولية من مكان مقتل الدبلوماسيين الأتراك الثلاثة بينهم نائب القنصل التركي في هجوم مسلح على مطعم بمدينة أربيل شمالي #العراق pic.twitter.com/ouBSMwKaFQ— وكالة شهاب (@ShehabAgency) 17 июля 2019 г.
Подробности произошедшего выясняются.
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