Глава Союза журналистов Якутии назвала нонсенсом поведение мэра Вилюйска

Сам градоначальник заявил, что ему не показали удостоверений и провоцировали на конфликт.

Председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарёва прокомментировала поведение мэра Вилюйска Нюргустана Афанасьева, по заявлению которого были задержаны репортёры телеканала "Якутия 24".

— Это нонсенс. Такого инцидента раньше не было. Афанасьев нужную информацию журналисту не дал, а должен был, это и есть нарушение его права на доступ к общественно значимой информации, — заявила Бочкарёва РИА "Новости".

Она подчеркнула, что при желании и в случае наличия видеодоказательств журналист может обратиться в прокуратуру с жалобой. Глава республиканского Союза журналистов добавила, что такое поведение чиновника уже вовсю критикует общественность.

Сам Афанасьев в комментарии агентству заявил, что молодые люди не показали журналистское удостоверение и провоцировали конфликт.

Как сообщал Лайф, 16 июля журналистов телеканала "Якутия 24" доставили в отдел полиции для разбирательств из-за съёмки в Администрации города Вилюйска без соответствующего разрешения. Соответствующее заявление поступило от мэра города Нюргустана Афанасьева. По словам корреспондента, с самого начала градоначальник вёл себя агрессивно и запрещал его снимать.