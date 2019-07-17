Глава Союза журналистов Якутии назвала нонсенсом поведение мэра Вилюйска

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Фото © Instagram.com / Нюргустан Афанасьев

Сам градоначальник заявил, что ему не показали удостоверений и провоцировали на конфликт.

Председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарёва прокомментировала поведение мэра Вилюйска Нюргустана Афанасьева, по заявлению которого были задержаны репортёры телеканала "Якутия 24".

Это нонсенс. Такого инцидента раньше не было. Афанасьев нужную информацию журналисту не дал, а должен был, это и есть нарушение его права на доступ к общественно значимой информации, — заявила Бочкарёва РИА "Новости".

Она подчеркнула, что при желании и в случае наличия видеодоказательств журналист может обратиться в прокуратуру с жалобой. Глава республиканского Союза журналистов добавила, что такое поведение чиновника уже вовсю критикует общественность.

Сам Афанасьев в комментарии агентству заявил, что молодые люди не показали журналистское удостоверение и провоцировали конфликт.

Как сообщал Лайф, 16 июля журналистов телеканала "Якутия 24" доставили в отдел полиции для разбирательств из-за съёмки в Администрации города Вилюйска без соответствующего разрешения. Соответствующее заявление поступило от мэра города Нюргустана Афанасьева. По словам корреспондента, с самого начала градоначальник вёл себя агрессивно и запрещал его снимать.

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