Судмедэксперты установили причину гибели российской гандболистки в Польше

Церемония прощания с трагически погибшей спортсменкой пройдёт 18 июля на Кубани.

Судебно-медицинские эксперты установили, что причиной смерти 20-летней участницы сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой, которая скончалась в Польше во время свидания, является утопление. Об этом сообщается на официальном портале Федерации гандбола России.

— В ходе расследования по результатам судебно-медицинской экспертизы зафиксировано, что причиной смерти спортсменки явилось утопление, — говорится в сообщении ФГР.

О результатах экспертизы были уведомлены родственники погибшей. После проведения всех необходимых процедур в ночь на среду, 17 июля, тело девушки при содействии ФГР было перевезено из Польши в Россию и передано семье Королёвой в аэропорту Краснодара.

Церемония прощания со спортсменкой состоится в 12:00 в четверг, 18 июля, в селе Киевском Крымского района Краснодарского края.

Напомним, что тело гандболистки нашли в водоёме рядом с игровыми кортами в Старе-Яблонки в Польше, где 2–7 июля проходил чемпионат Европы по пляжному гандболу. Екатерине Королёвой было 20 лет.