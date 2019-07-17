Более 20 жителей Кировской области неожиданно получили извещения о своей смерти

Местные власти уже объяснили инцидент сбоем в работе базы данных и принесли свои извинения.

Жители города Яранска Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти. По словам главы поселения Николая Зыкова, это произошло из-за технического сбоя, сообщает РИА "Новости".

В тексте писем говорилось, что жители города считаются мёртвыми, а их имущество переходит в собственность городского поселения.

— Был сбой базы данных. В результате письма были направлены и тем, кому необходимо, и тем, кому не стоило их отправлять, — разъяснил ситуацию Зыков.

Сообщается, что всего таких посланий было 25. Некоторые из адресатов восприняли произошедшее с юмором. По словам Зыкова, администрация уже извинилась перед горожанами, конфликт был улажен.