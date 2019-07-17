Беглов пригрозил организаторам незаконных свалок уголовной ответственностью

Финансирование работ по рекультивации земли после стихийного полигона сравнимо с затратами на один детский сад.

За организацию несанкционированных свалок в Санкт-Петербурге будут наказывать уголовными делами. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов в ходе осмотра несанкционированного полигона в Невском районе. Ранее он отвёл неделю на ликвидацию свалки в Усть-Славянке. Сейчас территорию активно очищают от мусора, один из въездов перекрыт, также установлена система фотофиксации.

— Такого беспорядка больше не будет, это все должны понять. Нарушители будут нести не только административную, но и уголовную ответственность, — заявил врио губернатора.

Беглов добавил, что из-за недобросовестных организаций город вынужден тратить миллионы рублей на наведение порядка, хотя эти деньги могли пойти, к примеру, на новый детский сад.

— Вот примерно один детский садик горожане недополучили, потому что кто-то сэкономил деньги и устроил вот такое безобразие, — указал он.

На сегодняшний день, по данным общественных организаций, в Петербурге насчитывается 36 несанкционированных свалок. Эти данные приводила на днях пресс-служба Смольного. Главным образом это строительный и бытовой мусор, старые покрышки, а также отходы, образовавшиеся после демонтажа зданий и сооружений.