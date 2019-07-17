В Севастополе перед судом предстанет подросток, зарубивший мать и бабушку

По словам омбудсмена Марины Песчаной, в момент убийства молодой человек находился под действием химических препаратов и видел в своих жертвах демонов.

В Севастополе 18-летний молодой человек предстанет перед судом по обвинению в убийстве бабушки и матери. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Убийство произошло 31 января, когда между подростком и его семьёй произошёл конфликт, в ходе которого он нанёс множественные смертельные ранения топором и ножом бабушке и матери, после чего скрылся с места преступления.

По словам городского омбудсмена Марины Песчаной, в момент преступления он видел в своих жертвах демонов, так как находился под действием химических препаратов. На момент убийства ему было 17 лет. В ходе следствия он признал свою вину и заявил, что делал это осознанно.

Кроме того, за несколько дней до убийства молодой человек избил и обокрал девушку. В связи с этим он обвиняется по двум статьям — "Убийство" и "Грабёж".