В Москве в День крещения Руси пройдёт крестный ход к памятнику князю Владимиру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля, в День крещения Руси, совершит литургию в Успенском соборе Кремля, после чего возглавит крестный ход от храма до памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Об этом сообщил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

— У памятника князю Владимиру будет совершён праздничный молебен и торжественные выступления представителей церкви и государства, — уточнил Кипшидзе.

Он подчеркнул, что за последние годы сложилась устойчивая традиция празднования Дня крещения Руси, определённая программа мероприятий. Он добавил, что в этот день во всех храмах "исторической Руси" пройдут праздничные богослужения.

Князь Владимир, при котором произошло крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Согласно летописям, введение христианства в Киевской Руси относят к 988 году. Уже несколько лет в конце июля в разных государствах, где есть православные общины, отмечается День крещения Руси. Например, в прошлом году в Киеве крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси собрал около 250 тысяч верующих.