Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в диснеевской "Русалочке"

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Фото © Kinopoisk / Stephen Lock / Zuma/TASS

Британский певец и актёр Гарри Стайлс, получивший известность благодаря популярному англо-ирландскому бой-бэнду One Direction, может сыграть роль принца Эрика в новой экранизации "Русалочки". Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Согласно информации издания, британский певец (равно как и американская актриса Мелисса Маккарти, канадский актёр Джейкоб Трамбле и певица Аквафина) в данный момент ведёт переговоры о том, чтобы присоединиться к миру Диснея и Хэлли Бэйли, участнице группы Chloe x Halle, которая недавно была утверждена на роль Ариэль.

Журналисты считают, что студия The Walt Disney Company намерена сделать музыку центральным компонентом ремейка.

Примечательно, что принц Эрик не исполнил ни одной песни в оригинальном анимационном фильме 1989 года. Однако это "упущение" было исправлено в бродвейском мюзикле 2000-х, где Эрик исполнял несколько композиций, в том числе две сольные.

Начало производства игрового ремейка мультфильма планируется на начало 2020 года.

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