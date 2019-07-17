Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в диснеевской "Русалочке"

Британский певец и актёр Гарри Стайлс, получивший известность благодаря популярному англо-ирландскому бой-бэнду One Direction, может сыграть роль принца Эрика в новой экранизации "Русалочки". Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Согласно информации издания, британский певец (равно как и американская актриса Мелисса Маккарти, канадский актёр Джейкоб Трамбле и певица Аквафина) в данный момент ведёт переговоры о том, чтобы присоединиться к миру Диснея и Хэлли Бэйли, участнице группы Chloe x Halle, которая недавно была утверждена на роль Ариэль.
Журналисты считают, что студия The Walt Disney Company намерена сделать музыку центральным компонентом ремейка.
Примечательно, что принц Эрик не исполнил ни одной песни в оригинальном анимационном фильме 1989 года. Однако это "упущение" было исправлено в бродвейском мюзикле 2000-х, где Эрик исполнял несколько композиций, в том числе две сольные.
Начало производства игрового ремейка мультфильма планируется на начало 2020 года.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram