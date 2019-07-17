Медики предупредили об опасности холодного лета

Ненастье может стать причиной проблем на работе, трудностей в общении, злоупотребления алкоголем.

Погода влияет на настроение и поведение около 30% людей, у которых депрессивный или маниакальный тип характера. Об этом заявил доктор медицинских наук Михаил Виноградов в беседе с News.ru.

По словам профессора, у такого типа людей происходят постоянные колебания настроения.

— В первом варианте они восторженные, улыбчивые, активные, падкие на противоположный пол. Под влиянием окружающей среды они часто меняют стиль поведения: становятся раздражительными, замкнутыми, нетрудоспособными, — сказал профессор.

По словам специалиста, холодное лето больше всего влияет именно на таких людей. У них возникают проблемы на работе, трудности в общении с друзьями. Некоторые могут начать злоупотреблять алкоголем.

Ранее Лайф писал о том, как не подхватить депрессию из-за "осеннего" лета.