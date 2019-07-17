Омбудсмен проверит новое видео пыток в ярославской колонии

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин проверит новые факты пыток в исправительной колонии № 1. Об этом омбудсмен рассказал РИА "Новости".
Он отметил, что завтра, 18 июля, посетит колонию вместе с прокурором региона и постарается встретиться с одним из осуждённых, которые присутствуют на видео, если они ещё остаются в колонии.
— Это давно запланированный визит. Но я думаю, что завтра эта ситуация тоже станет предметом разговора и выяснения дополнительных обстоятельств, — сказал Бабуркин.
Омбудсмен также добавил, что по данному эпизоду он не получал жалоб и обращений.
Как сообщалось ранее, видео с пытками обнародовало издание "Новая газета". Кадры датированы февралём 2016 года. По факту случившегося сотрудники УФСИН России уже ведут проверку.
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