Омбудсмен проверит новое видео пыток в ярославской колонии

Сергей Бабуркин завтра посетит исправительное учреждение и постарается встретиться с участниками видео, если те ещё отбывают срок.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин проверит новые факты пыток в исправительной колонии № 1. Об этом омбудсмен рассказал РИА "Новости".

Он отметил, что завтра, 18 июля, посетит колонию вместе с прокурором региона и постарается встретиться с одним из осуждённых, которые присутствуют на видео, если они ещё остаются в колонии.

— Это давно запланированный визит. Но я думаю, что завтра эта ситуация тоже станет предметом разговора и выяснения дополнительных обстоятельств, — сказал Бабуркин.

Омбудсмен также добавил, что по данному эпизоду он не получал жалоб и обращений.

Как сообщалось ранее, видео с пытками обнародовало издание "Новая газета". Кадры датированы февралём 2016 года. По факту случившегося сотрудники УФСИН России уже ведут проверку.