Жительница Башкирии смогла спастись от изнасилования, угнав авто маньяка

В эту же ночь злоумышленник успел ударить сотрудника полиции кирпичом по голове.

Жительница Стерлитамака смогла спастись от изнасилования, угнав автомобиль нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, ночью 14 июля мужчина подвёз 33-летнюю женщину с подругами в ночное заведение, а после предложил довезти её домой. Однако в итоге вывез её в безлюдное место в Ишимбайском районе, где избил и попытался изнасиловать.

Россиянка сопротивлялась и смогла уговорить злоумышленника поехать в город, пообещав вступить с ним в интимную близость. Остановившись на заправке, мужчина вышел из салона. В этот момент его попутчица пересела на водительское сиденье и уехала в Стерлитамак, где обратилась в полицию.

Инспекторам ГИБДД удалось по горячим следам найти злоумышленника, который оказал сопротивление при задержании, ударив полицейского кирпичом по голове. Правоохранителям пришлось выстрелить ему в ногу.

В отношении иностранца, временно проживающего в Стерлитамаке, возбуждено два уголовных дела: "Покушение на изнасилование" и "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".