Лето в Московский регион вернётся в понедельник, а пока — дожди

Днём 22 июля температура повысится до +25 градусов, что примерно соответствует климатической норме.

В Москве и Подмосковье из-за медленного циклона до выходных будут идти дожди. Температура в столичном регионе приблизится к норме июля, но не на этой неделе, сообщает телеканал "360".

— В районе Минска формируется компактный циклон. Он будет медленно перемещаться на Москву, потом на север, северо-восток. Он медленный, и мы будем находиться под его влиянием до субботы, — рассказал заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.

Он уточнил, что 17 и 18 июля в российской столице и области будет облачно, местами пройдут сильные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха составит 20 градусов тепла. Ночью и утром будет около +10–15 градусов. Примерно такая же погода сохранится 19 и 20 июля.

21 и 22 июля в Москве и Подмосковье пройдут небольшие кратковременные дожди. Днём в понедельник температура повысится до +25 градусов. По словам синоптика, такой температурный фон примерно соответствует климатической норме середины лета.

Ранее Лайф сообщал, что медики предупредили об опасности холодного лета.