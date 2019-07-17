В России уже к 2024 году могут перейти на электронные паспорта

Замена бумажного паспорта на электронный будет проходить поэтапно, при этом обычные документы, удостоверяющие личность, не перестанут действовать. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу внедрения цифрового паспорта гражданина РФ.

— Разумеется, что никто сейчас не говорит о том, чтобы прямо немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, он, естественно, будет действовать, — отметил премьер.

Медведев также добавил, что технологический уровень позволяет реализовать все нюансы данного проекта. При этом он пояснил, что Россия уже к 2024 году должна перейти на электронные паспорта.

— Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт. Времени остаётся немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта, — пояснил глава правительства.

Ранее в правительстве не исключали, что в России могут ввести электронные паспорта уже к 2022 году. При этом цифровой документ можно будет оформить в автоматических комплексах по сбору биометрических данных — криптокабинах.