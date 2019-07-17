В швейцарской деревне объявлена распродажа домов по 60 рублей

Новым хозяевам также помогут с работой: власти предлагают устроиться рыбаком, фермером, строителем или пекарем.

Деревня Монти Щага на юге Швейцарии объявила о продаже домов за символическую цену — всего за один франк (около 64 рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Предложение действует на каменные дома, частично или полностью разрушенные. Новые хозяева обязаны будут отреставрировать здания после покупки. Все постройки подключены к водопроводу.

Местные власти надеются, что подобная "распродажа" поможет вдохнуть жизнь в деревню. Новым жителям также хотят предложить вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.