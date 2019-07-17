Путин наградил вдову Солженицына орденом Святой великомученицы Екатерины

Президент России Владимир Путин наградил орденом Святой великомученицы Екатерины вдову русского писателя и публициста Александра Солженицына Наталию. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
— За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить Наталию Дмитриевну Солженицыну — президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, — говорится в документе.
Наталия Солженицына является членом попечительского совета по возрождению Соловецкой обители и членом попечительского совета фонда "Вольное дело", который реализует программы социальной поддержки. Также она является редактором-составителем выходящего с 2007 года 30-томного собрания сочинений Солженицына.
22 июля 2019 года Наталии Солженицыной исполнится 80 лет.
Отметим, что также "за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу" Путин наградил орденом Почёта главу Дагестана Владимира Васильева и Маркиану Осьмову, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова.
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