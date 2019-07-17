Дочь звезды "Улиц разбитых фонарей" рассказала о состоянии отца

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Фото © Георгий Поляков / Интерпресс/ТАСС

Актёр знаком публике по ролям во многих известных фильмах, среди которых "Брат", "Остров" и "Царь".

Дочь российского актёра Юрия Кузнецова опровергла сообщения о его госпитализации. Об этом сообщает "Ридус".

Юрий Александрович на плановом профилактическом обследовании, никакой операции не было, как и экстренной госпитализации, — рассказала дочь артиста.

72-летний Кузнецов известен зрителям по многим ролям в фильмах. Среди них — "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Мой друг Иван Лапшин", "Брат", "Остров", "Царь", а также сериал "Улицы разбитых фонарей". В 2006 году он получил звание "Заслуженный артист России".

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